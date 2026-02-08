وأوضح قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، العميد حسام الطحان، في بيان، أن فرع المباحث الجنائية بادر فور وقوع الحادثة إلى "متابعة القضية لكشف ملابساتها وتحديد الجهة المسؤولة عن هذا الفعل الإجرامي الجبان".

وبيّن الطحان أن التحقيقات الأولية، وبالتعاون مع أحد الناجين من الهجوم، أظهرت الاشتباه بأحد عناصر مديرية الأمن الداخلي في المنطقة، حيث جرى توقيفه فورا وإحالته إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي على أن "أي تجاوز بحق المواطنين مرفوض بشكل قاطع، وأنها لن تتهاون مع أي فعل يهدد أمن الأهالي وسلامتهم"، مشددة على "التزامها الكامل بحماية المدنيين ومحاسبة كل من يثبت تورطه مهما كانت تبعيته".

ودعت القيادة أبناء المحافظة إلى ضبط النفس والتحلي بالصبر والثقة بالإجراءات المتخذة، مؤكدة أن العدالة "ستأخذ مجراها لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة ومحاسبة الجناة أيا كانت تبعيتهم".

وتشهد محافظة السويداء اشتباكات متقطعة بين قوات الأمن العام السورية والقوات التي تتبع لحكمت الهجري وكان أخرها يوم الجمعة حيث أصيب 3 من عناصر قوات الأمن العام وعدد من مسلحي الحرس الوطني خلال محاولة هجوم الأخير على مواقع قوات الأمن العام في ريف المحافظة الغربي.