وأوضح بولس، في تغريدة على منصة "إكس" عقب لقائه وزير الدولة النرويجي أندرياس كرافيك يوم السبت: "سنواصل البناء على الزخم الذي أحدثه نداء صندوق السودان الإنساني للعمل من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية".

وتأتي تصريحات بولس بعد يوم واحد من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن نهاية الصراع في السودان باتت "وشيكة للغاية"، مؤكدا أن إدارته تبذل أقصى الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ أبريل 2023.

وكان بولس قد كشف في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" عن زخم دولي متزايد لدعم المسار التفاوضي، لافتا إلى تدخل الرئيس ترامب بشكل مباشر لدفع جهود الحل. وقال بولس إن هناك قبولا مبدئيا من طرفي الصراع في السودان للآلية الأممية، مشيرا إلى قرب الانتهاء من الصياغة الأخيرة لحل يشمل ترتيبات لانسحابات عسكرية من بعض المدن لأغراض إنسانية.

وفي حين رحب تحالف القوى المدنية السودانية "صمود" بهذه التطورات، أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان تمسمكه بخيار الحسم العسكري.

وشدد تحالف صمود في بيان يوم الجمعة على ضرورة الربط بين عملية وقف إطلاق النار والحوار السياسي بما يقود لسلام مستدام وتحول مدني ديمقراطي حقيقي، كما أكد الوفد أيضاً على أهمية التحقيق الجاد في الجرائم التي ترتكبها أطراف الحرب ومحاسبة المنتهكين.

وطالب التحالف المجتمع الدولي بضرورة تنسيق الجهود لإقرار هدنة إنسانية عاجلة وفق خارطة طريق "الرباعية"، وأهمية جمع الموارد اللازمة لتوفير المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب.