وشدَّد دقلو خلال دورة الانعقاد الثالثة للهيئة القيادية لتحالف السودان التأسيسي – تأسيس على ضرورة التصدِّي لخطاب الكراهية والعنصرية وترسيخ قيم ومبادئ السودان الجديد.

وشدَّد بيانٌ لتأسيس أن "الدورة الثالثة انعقدت في ظروف مُعقدة بسبب الحرب التي فرضتها الحركة الإسلامية والتي عمدت إلى تخريب جميع منابر التفاوض وإجهاض المبادرات والجهود الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال إن نهاية الصراع في السودان باتت "وشيكة للغاية"، مؤكدا أن إدارته تبذل أقصى الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ أبريل 2023، في وقت يتمسك فيه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عقار بخيار الحسم العسكري.

وقال البرهان، في رسالة وجهها إلى نازحي مدينة الفاشر، إن "الجيش قادم لتحرير المدينة" وإن النازحين "سيعودون إليها قريبا".

من جانبه، شدد نائب القائد العام للجيش الفريق شمس الدين كباشي على أن القوات المسلحة ماضية في التقدم نحو الفاشر بولاية دارفور، إضافة إلى بابنوسة والدلنج وكادقلي بولاية كردفان، مؤكدًا "عدم وجود تفاوض أو حوار مع قوات الدعم السريع"، وأن العمليات ستستمر "حتى تطهير كامل تراب الوطن"، وفق تعبيره.