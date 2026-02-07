وقال رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع": إن "العراق تسلم 2250 إرهابياً من الجانب السوري برا وجوا بالتنسيق مع التحالف الدولي، وبجهود كبيرة من القوات الأمنية، واحتجازهم في مراكز نظامية مشددة".

وأضاف أن "الفرق المختصة باشرت عمليات التحقيق الأولي وتصنيف هؤلاء العناصر وفقا لدرجة خطورتهم، فضلا عن تدوين اعترافاتهم تحت إشراف قضائي مباشر".

وبين أن "المبدأ الثابت هو محاكمة جميع المتورطين بارتكاب جرائم بحق العراقيين، والمنتمين لتنظيم داعش الإرهابي، أمام المحاكم العراقية المختصة".

وأوضح معن أن "وزارة الخارجية تجري اتصالات مستمرة مع عدة دول فيما يخص بقية الجنسيات"، لافتاً إلى أن "عملية تسليم الإرهابيين إلى بلدانهم ستبدأ حال استكمال المتطلبات القانونية، مع استمرار الأجهزة الأمنية في أداء واجباتها الميدانية والتحقيقية بهذا الملف".