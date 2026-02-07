وذكر سلام: "البلدات الجنوبية تتعرض لاعتداءات يومية وإسرائيل تحتل أكثر من موقع ولدينا أسرى في السجون الإسرائيلية".

وأضاف: "الاعتداءات الإسرائيلية هي اعتداء على سيادتنا وعلى كرامة المواطنين وحقهم في الأمان، لكن وجود الدولة اليوم هو رسالة بوجه هذا الواقع الذي سنعمل على تغييره.. بسط سلطة الدولة لا يكون فقط في بسط الجيش وعودة الأمن، عودة الدولة يعني عودة الكهرباء والمدرسة والمستشفى والبنى التحتية".

وأوضح رئيس الحكومة اللبنانية: "نؤكد التزام الحكومة بإعادة الإعمار في الجنوب اللبناني.. التحديات كبيرة لكننا لن نتراجع لنواجه العقبات وتجاوزها".

وتابع: "المسار ليس سهلا ولن ننتظر انتهاء الاعتداءات، وهمنا الأول صون كرامة النازحين ودعم العائدين ونعمل على استمرار الإغاثة بدعم نقدي بدلا من الإيجار، الرعاية الصحية المجانية، ضمان استمرار التعليم للنازحين، سنعمل على إعادة إعمار البنى التحتية والأملاك العامة، وسنركز على وضع تخطيط مدني لتعود القرى أفضل مما كانت".

وختم سلام بالقول: "الدولة ليست في زيارة موسمية، هي ستبقى حاضرة معكم وسنبدأ بإعادة تأهيل الطرق في صور ودعم القطاع الزراعي وسأعود قريبا بزيارة ثانية عندما يبدأ التنفيذ على الأرض".