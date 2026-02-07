وقال مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون الإفريقية والعربية، إن إدارة دونالد ترامب لن تتسامح مع من يستهدف المساعدات الممولة من الولايات المتحدة.

واعتبر أن التدمير المتعمد للمساعدات الغذائية وقتل العاملين في المجال الإنساني "أمر مقزز".

وشدد بولس على المطالبة "بمحاسبة المتورطين في الهجوم الجوي الذي استهدف قافلة للمساعدات الإنسانية شمال كردفان".

وكان بولس قد قال الشهر الماضي، إن الولايات المتحدة تعمل على تنظيم مؤتمر للمانحين بشأن السودان سيعقد في الأسابيع القليلة المقبلة.

وأوضح بولس في مقابلة ضمن برنامج "الحقيقة مع هادلي غامبل"، على "سكاي نيوز عربية": "نحاول تأسيس صندوق وجمع أموال لتستعمل مباشرة في معالجة الأزمة الإنسانية في السودان".

من جانبه، قال ترامب، الخميس، إن نهاية الصراع في السودان باتت "وشيكة للغاية"، مؤكدا أن إدارته تبذل أقصى الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ أبريل 2023.

وفي خطاب ألقاه خلال حفل إفطار سنوي، قال ترامب، إن إدارته "قريبة جدا من إنهاء الحرب برمتها"، مضيفا: "نبذل قصارى جهدنا لإنهاء هذا الصراع، وقد كدنا ننجز ذلك بالفعل".