وقال غراهام، مساء الخميس، في منشور على منصة "إكس"، إنه عقد "اجتماعا قصيرا جدا مع قائد الجيش اللبناني العماد رودول هيكل، وسأله بشكل مباشر عما إذا كان يعتقد أن حزب الله منظمة إرهابية، فقال: "لا، ليس في سياق لبنان"، وعلى هذا الأساس أنهيت الاجتماع".

وأضاف غراهام: "أنهم بوضوح منظمة إرهابية؛ حزب الله يحمل دماء أميركية في يده، اسألوا مشاة البحرية الأميركية".

وتابع: "تم تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل إدارات جمهورية وديمقراطية على حد سواء منذ عام 1997، ولهذا سبب وجيه".

وأوضح غراهام: "وطالما استمر هذا الموقف من الجيش اللبناني، فلا أعتقد أننا نملك شريكا موثوقا فيه". وشدد على أن: "هناك الكثير على المحك.. لقد سئمت من ازدواجية الخطاب".

وقام قائد الجيش اللبناني، اللواء رودولف هيكل، بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة بين 2 و5 من فبراير الجاري بدعوة رسمية من قيادة هيئة الأركان المشتركة الأميركية.

‏وخلال الزيارة، عقد هيكل سلسلة لقاءات رفيعة المستوى مع مستشارين من البيت الأبيض ومسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية، إضافة إلى أعضاء من مجلس الشيوخ وأعضاء من مجلس النواب ومن مجلس الأمن القومي، ومسؤولين عسكريين وأمنيين، لمناقشة مختلف القضايا.

كما التقى قائد الجيش برئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال دان كين في واشنطن، حيث جرى التداول في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل تطوير التعاون بين الجيشين اللبناني والأميركي.

ورحبت السلطات الأميركية بهذه الزيارة، وأشاد المسؤولون الأميركيون بالعمل "الجاد" للجيش في تطبيق القوانين الدولية وتنفيذ خطته في قطاع جنوب الليطاني بوصفه المؤسسة الضامنة للأمن والاستقرار في لبنان.