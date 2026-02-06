ونقلت الأعلام الخضراء رسالة ضمنية تحمل "ميلا" لعهد القذافي، في مدينة بني وليد معقل أنصار نظامه ومقر قبيلة الورفلة، التي كانت مع القذاذفة والمقارحة، العمود الفقري لحكم القذافي.

وهتف المشيعون بشعارات مؤيدة للقذافي، متعهدين بأن "دم الشهيد لن يذهب هباء".

وفي كل عام، ترفع المدينة الأعلام الخضراء في ذكرى تقلد القذافي حكم ليبيا في الأول من سبتمبر 1969، ويسير سكانها حاملين صورة الزعيم الراحل، في مشهد يعكس تمردا على الوضع السياسي الحالي.

وتنقسم البلاد حاليا بين سلطتين، حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وسلطة موازية في الشرق مقرها بنغازي يدعمها البرلمان ويهيمن عليها الجيش، بينما تنهار محاولات إجراء انتخابات توحد الفرقاء.

والثلاثاء اغتيل سيف الإسلام القذافي، الذي كان يعد الوريث المفترض لوالده حتى اندلاع احتجاجات 2011، في الزنتان، شمال غربي ليبيا.

وأثارت الجريمة تساؤلات حول الجهات السياسية الفاعلة التي قد تستفيد منها، وطريقة تنفيذها التي نسبت إلى محترفين، وفتحت النيابة العامة تحقيقا للعثور على الجناة، وهم مجموعة من 4 أفراد، وفقا لمحامي سيف الإسلام الفرنسي.

ولسنوات سعى سيف الإسلام، الذي رحل عن عمر 53 عاما، إلى الظهور بصورة الإصلاحي المعتدل، إلا أن صورته شوهت عندما توعد بأن تسيل "أنهار من الدماء" أثناء الاحتجاجات ضد نظام والده، التي افضت إلى مقتل القذافي.

واعتقل بعدها في جنوب ليبيا، وظل محتجزا لفترة طويلة لدى مجموعة مسلحة في مدينة الزنتان.

ومثل سيف الإسلام، الصادر بحقه مذكرة اعتقال دولية عبر الإنتربول، أمام القضاء الليبي بين عامي 2012 و2013، وصدر لاحقا بحقه مع عدد من رموز حكم والده، حكم بالإعدام عام 2015 بتهم ارتكاب إبادة جماعية وقمع المتظاهرين.

لكن المسلحين الذي كانوا يحتجزونه رفضوا لاحقا تسليمه للقضاء، وأطلقوا سراحه عام 2017.

وفي عام 2021، قدم ترشحه للانتخابات الرئاسية حضوريا في مدينة سبها، معولا على دعم أنصار الحكم السابق، إلا أن الاستحقاق تأجل لأسباب سياسية وأمنية.