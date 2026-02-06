ماذا حدث وأين وصلت جهود الإجلاء؟

أدت الأمطار الغزيرة المستمرة منذ أسابيع، بالإضافة إلى تصريف المياه من السدود الممتلئة، مثل سد وادي المخازن الذي تتجاوز سعته 140 بالمئة، إلى ارتفاع حاد وغير مسبوق في منسوب نهر اللوكوس، مما أدى إلى فيضانه وغمر أحياء في مدينة القصر الكبير ومناطق مجاورة.

كذلك شهد نهر سبو ارتفاعا مشابها في منسوبه، مما أثر على مناطق مجاورة مثل سيدي قاسم وسيدي سليمان، حيث غمرت المياه قرى وقطعت طرقا، مع تعزيز الضفاف بأكياس رملية لمنع تفاقم السيول.

ودفع هذا الارتفاع السلطات المغربية إلى تنفيذ عملية إجلاء واسعة النطاق، شملت أكثر من 143 ألف شخص حتى الآن، معظمها تم بشكل احترازي لتجنب خسائر بشرية.

وقد وصفت العملية بأنها غير مسبوقة في المنطقة، خاصة في محافظة العرائش، مع مشاركة قوارب وطائرات هليكوبتر، وإقامة مخيمات إيواء في مدن مجاورة مثل طنجة وتطوان.

القصر الكبير "مدينة أشباح"

في القصر الكبير ذكر سكان أن المدينة أصبحت شبه مهجورة، حيث غادر 85 بالمئة من قاطنيها البالغ عددهم نحو 130 ألف نسمة.

وأظهرت لقطات مصورة مياه وادي اللوكوس وهي تغمر بعض الأحياء، مما دفع السلطات إلى قطع إمدادات الكهرباء والماء كإجراء احترازي لمنع وقوع حوادث صعق كهربائي.

وعلى صعيد المواصلات، أدت الأحوال الجوية العاصفة إلى شلل في حركة النقل في المدينة، كما انقطعت الطرق الرئيسية الرابطة بين طنجة وتطوان والعرائش بسبب انهيارات تربة وفيضانات في محاور حيوية.

استنفار وتدخلات عاجلة

نشر الجيش المغربي وحدات متخصصة ومروحيات وجرافات للوصول إلى القرى المعزولة في مناطق الشمال الغربي من البلاد.

وسخرت فرق الإجلاء وسائل لوجستية، شملت زوارق مطاطية بمحركات وعدة قوارب للإنقاذ، للتحرك في المناطق المغمورة بالمياه، مما مكن فرق الإنقاذ من الوصول إلى المنازل الأكثر عزلة وتأمين إجلاء ونقل المواطنين نحو مناطق آمنة.

كما تم تحويل مؤسسات للرعاية الاجتماعية والمدارس والقاعات الرياضية إلى مراكز إيواء مؤقتة، لاستقبال السكان المتضرررين من الفيضانات.

تحذيرات من المستوى "الأحمر"

أبقت مديرية الأرصاد الجوية المغربية على حالة التأهب القصوى، محذرة من استمرار الهطولات الرعدية القوية.

وتوقعت مديرية الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية القوية في أقاليم الشمال، شفشاون وتطوان والعرائش، خلال الساعات المقبلة، مما يبقي حالة التأهب في مستواها الأقصى، بينما تستمر المدارس والجامعات في تلك المناطق في تعليق الدراسة حتى إشعار آخر.

وقال مسؤول التواصل في مديرية الأرصاد الجوية الحسين يوعابد، إنه من المرتقب تسجيل أمطار ابتداء من الجمعة، مشيرا إلى صدور نشرة إنذارية من المستوى الأحمر ليوم الأربعاء تهم مناطق الريف وشفشاون، مع توقع أمطار تتراوح بين 100 و150 ملم.

وأضاف: "هناك نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي تهم مناطق المضيق الفنيدق، وطنجة أصيلة، ووزان، والعرائش، وفحص أنجرة، والحسيمة، وتاونات، حيث يتوقع تسجيل أمطار تتراوح بين 60 و100 ملم".