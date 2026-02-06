وتجرى المفاوضات وسط مخاوف من أن ينفذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته بشن ضربات عسكرية على إيران، مع تحشيد عسكري هائل لواشنطن في المنطقة.

وتريد إيران حصر المفاوضات في الملف النووي، بينما تصر الولايات المتحدة أن تشمل أيضا ملفات أخرى على رأسها برنامج الصواريخ البالستية ودعم وكلاء طهران في المنطقة والتعامل مع المتظاهرين الإيرانيين.

وقبيل المفاوضات، دعت إيران إلى "الاحترام المتبادل"، وكتب وزير خارجيتها عباس عراقجي من مسقط على منصة "إكس"، أن "المساواة والاحترام المتبادل والمصلحة المتبادلة ليست كلمات فارغة، بل هي شروط لا بد منها والأسس لاتفاق دائم".

وهذه أول محادثات منذ شنت الولايات المتحدة في يونيو ضربات على مواقع رئيسية للبرنامج النووي الإيراني، خلال حرب الـ12 يوما التي اندلعت بين إسرائيل وإيران.

وقبل بدء المفاوضات صباح الجمعة، أجرى عراقجي مباحثات مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، حسبما أفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.

وكتب عراقجي: "إيران تدخل الدبلوماسية بعينين مفتوحتين وذاكرة راسخة للعام الماضي"، مضيفا: "نخوض المحادثات بحسن نية ونتمسك بحزم بحقوقنا".

ويترأس الوفد الأميركي مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، يرافقه جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي.