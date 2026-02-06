وأعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين بنتائج المحادثات الثلاثية التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة في أبو ظبي، وجمعت كلا من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية وأوكرانيا، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لتبادل (314) أسيرا بين الجانبين الروسي والأوكراني، برعاية أميركية، معتبرة ذلك خطوة إيجابية وبناءة في مسار التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية.

وأكدت الوزارة، دعم مملكة البحرين وتقديرها للجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ودائم لإنهاء الحرب الأوكرانية عبر الحوار والمفاوضات، والتخفيف من تداعياتها الإنسانية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الأوروبية، وترسيخ السلام العادل والشامل والازدهار المستدام على الصعيدين الإقليمي والدولي.