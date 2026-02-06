وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، الخميس، أن سوريا ولبنان سيوقعان الجمعة في بيروت اتفاقية حول نقل المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية المحكوم، حسبما أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

وذكرت رئاسة المجلس في بيان عبر منصة إكس الخميس: "سيحضر مراسم التوقيع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام ونائب رئيس المجلس طارق متري ووزير العدل عادل نصار إلى جانب وفد رسمي سوري برئاسة وزير العدل مظهر الويس".

وكان مجلس الوزراء اللبناني أقر في الثلاثين من الشهر الماضي، الاتفاقية بين لبنان وسوريا حول نقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية الموقوف.

ووفق ما ذكرت سانا "يأتي هذا التوقيع ثمرة لجهود الحكومة السورية بالتعاون مع الجهات المعنية اللبنانية، لمتابعة ملف المعتقلين السوريين لرفع الظلم عنهم، وتحقيق العدالة بما يصون كرامتهم وحقوقهم".