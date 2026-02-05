وقالت المصادر التي نقلت فحوى اجتماع مغلق للجنة الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي لمراسل "سكاي نيوز عربية"، إن نتنياهو أشار إلى أن نمو القوة العسكرية المصرية يتطلب يقظة إسرائيلية لمنع تحول هذا التعاظم إلى تهديد مستقبلي.

وبدورها كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم"، أن نتنياهو حذر خلال الاجتماع من وتيرة تسلح الجيش المصري، مؤكدا ضرورة وضع هذا الملف تحت المراقبة الدقيقة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن نتنياهو أعرب عن قلقه من اتجاه مصر لتعزيز قدراتها العسكرية بشكل لافت.

وقال نتنياهو في مداولاته مع أعضاء اللجنة: "الجيش المصري في عملية بناء قوة مستمرة، وهذا أمر يتطلب مراقبة. صحيح أن لدينا علاقات معهم، لكن يجب أن نتأكد من عدم وصول هذا التراكم العسكري إلى حد مفرط".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التحذيرات تأتي رغم "السلام البارد" والتعاون الاقتصادي الاستراتيجي بين إسرائيل ومصر؛ حيث وقع الجانبان في ديسمبر الماضي صفقة غاز كبرى بقيمة 35 مليار دولار تحت رعاية أميركية.

وبحسب التقرير، فإن التوترات الأمنية والحساسيات بين الجانبين كانت السبب وراء تأجيل إتمام هذه الصفقة لعدة أشهر قبل توقيعها النهائي.

واعتبرت الصحيفة إلى أن تصريحات نتنياهو تعكس هواجس المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من تنامي القوة العسكرية للجار الجنوبي، رغم معاهدة السلام المستمرة منذ عقود، مما يشير إلى مرحلة جديدة من "الشك المتبادل" بين الطرفين.