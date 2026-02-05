وقال ترامب، في خطاب ألقاه الخميس خلال حفل إفطار سنوي، إن إدارته "قريبة جدا من إنهاء الحرب برمتها"، مضيفا: "نبذل قصارى جهدنا لإنهاء هذا الصراع، وقد كدنا ننجز ذلك بالفعل".

وتأتي تصريحات ترمب بعد يومين من إعلان كبير مستشاريه لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا مسعد بولس التوصل إلى صيغة نهائية لاتفاق وشيك من شأنه إنهاء الحرب في السودان.

في المقابل، واصل قادة السلطة العسكرية في السودان التأكيد على خيار المواجهة الميدانية. وقال البرهان، في رسالة وجهها إلى نازحي مدينة الفاشر، إن "الجيش قادم لتحرير المدينة" وإن النازحين "سيعودون إليها قريبا".

من جانبه، شدد نائب القائد العام للجيش الفريق شمس الدين كباشي على أن القوات المسلحة ماضية في التقدم نحو الفاشر بولاية دارفور، إضافة إلى بابنوسة والدلنج وكادقلي بولاية كردفان، مؤكدًا "عدم وجود تفاوض أو حوار مع قوات الدعم السريع"، وأن العمليات ستستمر "حتى تطهير كامل تراب الوطن"، وفق تعبيره.

ووصفت الصحفية صباح محمد الحسن خطاب قيادات الجيش بأنه "محاولة استعراض"، معتبرة أن قرار انسحاب القوات العسكرية من المدن بات محسوما.

وقالت إن "قرار إفراغ المدن من القوات وافق عليه البرهان وبدأ تطبيقه بالفعل في العاصمة الخرطوم العام الماضي"، مشيرة إلى أن خلافات ظهرت مؤخرًا مع القوات المشتركة عقب إخطارها بضرورة مغادرة المدن، ما يعكس – بحسب قولها – أن القرار يشمل طرفي القتال.