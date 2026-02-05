أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اختتام القمة العالمية للحكومات، التي أقيمت في دبي بمشاركة غير مسبوقة شملت أكثر من 150 حكومة، و500 وزير، وأكثر من 60 رئيس دولة وحكومة، في نسخة وُصفت بأنها الأكبر منذ انطلاق القمة.
وفي تدوينة عبر منصة "إكس"، قال الشيخ محمد بن راشد: "اختتمنا اليوم القمة العالمية للحكومات.. في أكبر نسخة لها. نجاح القمة هو نجاح لفريق الوطن، وتصويت بالثقة من دول العالم، وترسيخ لنجاح أحد أهم التجمعات الحكومية العالمية. نشكر حكومات العالم، وفريق الوطن، ورئيس الوطن، ونلقاكم العام القادم ونحن أكبر وأفضل وأعظم."
وجاءت الدورة الجديدة للقمة لتؤكد دور دولة الإمارات كمنصة دولية رائدة في صياغة مستقبل الحوكمة العالمية وتعزيز الشراكات العابرة للحدود، حيث ناقشت ملفات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والتنمية المستدامة، وغيرها من التحديات الكبرى التي تواجه حكومات العالم.
وشهدت القمة، التي عقدت تحت شعار "نوحّد العالم عبر الرياضة"، حضور أكثر من 1500 مشارك من قادة ومسؤولي الاتحادات والمؤسسات الرياضية العالمية، إلى جانب 70 متحدثاً من 50 دولة، ولفيف من أساطير الرياضة الدولية.