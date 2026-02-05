وفي تدوينة عبر منصة "إكس"، قال الشيخ محمد بن راشد: "اختتمنا اليوم القمة العالمية للحكومات.. في أكبر نسخة لها. نجاح القمة هو نجاح لفريق الوطن، وتصويت بالثقة من دول العالم، وترسيخ لنجاح أحد أهم التجمعات الحكومية العالمية. نشكر حكومات العالم، وفريق الوطن، ورئيس الوطن، ونلقاكم العام القادم ونحن أكبر وأفضل وأعظم."

وجاءت الدورة الجديدة للقمة لتؤكد دور دولة الإمارات كمنصة دولية رائدة في صياغة مستقبل الحوكمة العالمية وتعزيز الشراكات العابرة للحدود، حيث ناقشت ملفات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والتنمية المستدامة، وغيرها من التحديات الكبرى التي تواجه حكومات العالم.

وشهدت القمة، التي عقدت تحت شعار "نوحّد العالم عبر الرياضة"، حضور أكثر من 1500 مشارك من قادة ومسؤولي الاتحادات والمؤسسات الرياضية العالمية، إلى جانب 70 متحدثاً من 50 دولة، ولفيف من أساطير الرياضة الدولية.