ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن المصدر، قوله إن "الجيش لم يتمكن من التعامل إلا مع نصف الأنفاق تقريبا في قطاع غزة"، موضحا: "نشن حملة شرسة ضد شبكة حماس السرية، والتعامل مع جميع الأنفاق قد يستغرق عامين آخرين".

وتأتي هذه التصريحات بعد مرور ما يقارب عامين ونصف على بدء حرب غزة، ووسط الاستعداد للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

ورغم اتفاق غزة، لا تزال إسرائيل تنفذ هجمات بشكل شبه يومي في قطاع غزة، لا سيما داخل منطقة الخط الأصفر الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي.

والخميس قتل فلسطيني بنيران القوات الإسرائيلية في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وشنت الطائرات الإسرائيلية، صباح الخميس، غارات على مناطق متفرقة من القطاع، كما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف لمنازل شرقي مدينة غزة.

يأتي ذلك بعد يوم دام قتل فيه 24 فلسطينيا منهم 8 أطفال و3 نساء ومسعف، في تصعيد إسرائيلي شهده القطاع الأربعاء.

وقتلت القوات الإسرائيلية منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، 576 فلسطينيا، من بينهم 179 طفلا و69 امرأة، وأصابت 1526، وفق المركز الفلسطيني للإعلام.