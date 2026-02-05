ووفق صحيفة "غارديان" البريطانية، تكشف الصور الملتقطة للمقبرة الواقعة في حي التفاح بمدينة غزة، عن عمليات حفر وتسوية واسعة النطاق في الزاوية الجنوبية الغربية للموقع.

وبينما تظهر في المحيط فوهات ناتجة عن غارات جوية، تبدو الأضرار داخل حدود المقبرة بشكل مختلف، حيث أزيلت صفوف من شواهد القبور ووضعت حواجز رملية ضخمة باستخدام آليات ثقيلة.

وبحسب تحليل الصور، لم تكن هذه آثار الإتلاف ظاهرة في مارس من العام الماضي، إلا أنها بدت بوضوح في لقطات بتاريخ 8 أغسطس، ثم ظهرت أكثر اتساعا في صور لاحقة تعود إلى ديسمبر، حيث تظهر المنطقة المتضررة كأرض جرداء مقارنة ببقية المقبرة التي كستها الأعشاب.

وأظهرت الصور أن الدمار طال مساحات واسعة، حيث محي تماما موقع مخصص لقوات حفظ السلام الكندية خارج السور الرئيسي.

وفي الداخل، سويت بالأرض 6 أقسام تضم رفات أكثر من 100 جندي من الحرب العالمية الثانية، معظمهم أستراليون، و4 أقسام لجنود بريطانيين من الحرب العالمية الأولى سقطوا خلال المعارك مع القوات العثمانية.

وقال الحارس السابق للمقبرة عصام جرادة، إن عمليات التجريف جرت على مرحلتين، شملت الأولى محيط المقبرة بعمق 12 مترا حيث كانت تزرع أشجار الزيتون، بينما استهدفت الثانية مساحة تقارب ألف متر مربع داخل الأسوار.

وأضاف جرادة: "التجريف طال المنطقة التي تضم قبور الجنود الأستراليين، وامتد من مقاعد الزوار وصولا إلى النصب التذكاري. شاهدت آثار الدمار والحواجز الرملية فور انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة في أواخر أبريل".

وتعقيبا على الصور، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن المنطقة كانت "ساحة قتال نشطة"، مشيرا إلى أن القوات اتخذت "تدابير عملياتية"، لتحييد ما وصفها "تهديدات محددة بعد قيام مسلحين بشن هجمات من مبان مجاورة للمقبرة".

وأضاف في بيان: "نؤكد العثور على بنية تحتية إرهابية تحت الأرض داخل المقبرة وفي محيطها قام الجيش بتفكيكها"، مشددا على أن العمل في المناطق الحساسة "يتم بموافقة قيادات عليا وبما يتناسب مع طبيعة الموقع".