وشارك لبنان في القمة بوفد رسمي ترأسه رئيس الحكومة نواف سلام، وضم عددا من الوزراء، وأشارت السيد إلى أن "الهدف كان التعرف إلى ما يحدث في العالم، وفي الوقت نفسه مشاركة التجربة اللبنانية مع المجتمع الدولي"، معتبرة أن جوهر هذه الاجتماعات يكمن في تبادل الخبرات والأفكار.

وقالت الوزيرة إن لبنان شارك في عدة محاور داخل القمة، ركزت على الإصلاح الاقتصادي والنمو الاجتماعي والاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية، إضافة إلى التطورات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي الذي حظي بحيز واسع من النقاشات.

ولفتت إلى أن الحكومة اللبنانية أسست للمرة الأولى وزارة مختصة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، في خطوة تهدف إلى جعل لبنان جزءا من التحول العالمي المتسارع في هذا المجال.

وأكدت أن "المشاركة في القمة أتاحت للبنان فرصة بناء شراكات مع مؤسسات وشركات متعددة"، معربة عن الأمل في أن يثمر هذا الحضور عن استثمارات مستدامة في المرحلة المقبلة.

الوضع الاجتماعي والفقر

وحول الوضع في لبنان، كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن نسبة الفقر في بلادها باتت مرتفعة جدا، إذ تتراوح بين 33 و35 بالمئة من الشعب، معتبرة أن هذه نسبة خطيرة لبلد متوسط الدخل.

وأوضحت أن "هذه النسبة في ازدياد نتيجة تراكم الأزمات، بدءا من الأزمة المالية عام 2019، مرورا بانفجار مرفأ بيروت، وجائحة كورونا، وصولا إلى الحرب الأخيرة التي كان تأثيرها الأكبر على الجنوب والبقاع وأجزاء من بيروت".

وأكدت أن الحماية الاجتماعية تشكل أولوية في عمل الحكومة، مشيرة إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي، حيث ارتفعت موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية بنسبة 40 بالمئة.

كما لفتت إلى برنامج "أمان" الذي يستفيد منه نحو 20 بالمئة من اللبنانيين عبر مساعدات نقدية شهرية مباشرة.