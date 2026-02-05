وقال المتحدث باسم الجيش أمير أكرمي نيا، في تصريحات بثها التلفزيون الإيراني الرسمي: "نحن مستعدون للدفاع وصد أي هجوم، وعلى الرئيس الأميركي (دونالد ترامب) أن يختار بين المصالحة أو الحرب".

وأضاف المتحدث: "وصولنا إلى القواعد الأميركية أمر سهل، وهذا الأمر يزيد من هشاشتها ويجعلها أكثر عرضة للخطر".

وتأتي التصريحات الإيرانية في ظل ترقب لما ستسفر عنه جولة مفاوضات بين واشنطن وطهران، ستعقد في سلطنة عمان، الجمعة، أكد البلدان إجراءها وسط حشد عسكري أميركي كبير في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده سوف تجري مباحثات نووية مع الولايات المتحدة في مسقط، الجمعة.

وجاء إعلان عراقجي بعد ساعات من مؤشرات على احتمال تعثر خطط عقد المحادثات، بسبب خلافات حول شكلها ومضمونها.

كما أعلن وزير الخارجية الأميريكي ماركو روبيو، أن المسؤولين الأميركيين يعملون على الإبقاء على عقد اجتماع مع إيران خلال الأسبوع الجاري.

وقال روبيو إن "برنامج إيران النووي وبرنامج الصواريخ البالستية ودعمها للمنظمات الإرهابية في أنحاء المنطقة ومعاملتها لشعبها، يجب أن تطرح على الطاولة".

في المقابل، تصر إيران على أن المفاوضات ستشمل فقط البرنامج النووي.

وتصاعدت حدة التوترات بين البلدين بعدما أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة قد تستخدم القوة ضد إيران، ردا على حملتها القمعية ضد المتظاهرين، كما يضغط ترامب على طهران للتوصل إلى اتفاق يقضي على برنامجها النووي.