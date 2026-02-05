وحسب معلومات لهيئة البث الإسرائيلية (كان)، صباح الخميس، تستعد المنظومة الأمنية في إسرائيل لاحتمال أن يعاود الحوثيون إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل، في حال نفذت الولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران.

كما تقدّر الجهات الأمنية أنه في حال اندلاع مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، فإن الحوثيين سينضمون إلى القتال إلى جانب الحرس الثوري.

وفي سياق متصل، أفادت "كان" بأن مصدرا في أحد الفصائل اليمنية المناهضة للحوثيين نقل إلى الإدارة الأميركية معلومات تفيد أن الحوثيين يجرون استعدادات عملياتية لاستئناف الهجمات ضد سفن أميركية في البحر الأحمر وبحر العرب، إن أقدمت الولايات المتحدة على مهاجمة إيران.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، عقد خلال الأيام الأخيرة مداولات خاصة تناولت "التهديد الحوثي".

وأوعز زامير إلى قيادة العمق في الجيش الإسرائيلي بـ"الاستعداد والمصادقة مجددا على بنك الأهداف في اليمن"، بالتعاون مع شعبة الاستخبارات وسلاح الجو.

ومن المقرر أن تجرى مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سلطنة عمان، الجمعة، لكن تهديد واشنطن بشن ضربات ضد طهران لا يزال قائما، وفق تصريحات المسؤولين الأميركيين وعلى رأسهم الرئيس دونالد ترامب.

وتعد جماعة الحوثي حليفا لإيران وحركة حماس، ونفذت خلال حرب غزة هجمات ضد إسرائيل بشكل مستقل، قبل أن تتوقف هذه العمليات مع التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

كما سبق أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات مدمرة على مناطق متفرقة من اليمن، قالا إنها تستهدف بنى تحتية عسكرية للحوثيين.