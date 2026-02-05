وأعلن الدفاع المدني السوري أن الحادث وقع جراء اصطدام قطار بسيارة مدنية تقل عمالا أثناء عبورها السكة قرب بلدة المنطار في المحافظة.

وأوضح الدفاع المدني، عبر قناته على تليغرام، أن فرق الطوارئ وإدارة الكوارث توجهت إلى الموقع، وعملت على سحب السيارة العالقة عن السكة وتأمين المكان، فيما نقل المصابون إلى المشافي بواسطة المدنيين الموجودين في المنطقة.

وجدد الدفاع المدني دعوته إلى التقيد بإجراءات السلامة وعبور السكك الحديدية من المعابر المخصصة فقط، تفاديا لوقوع حوادث مماثلة وحفاظا على الأرواح.