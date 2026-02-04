ولم يسجل الحادث أي خسائر بشرية، حيث تدخلت السلطات المحلية لتطويق المنطقة وإخلاء عدد من المنازل المجاورة بعد ظهور تشققات خطيرة في جدرانها، في إجراء احترازي لتجنب أي مخاطر إضافية.

وتظهر مقاطع فيديو انتشرت بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي لحظات انهيار المنزل المكون من 3 طوابق.

ويأتي هذا الحادث في ظل التساقطات المطرية الشديدة التي تشهدها عدد من مناطق المغرب.

ويعزو المراقبون هذه الحوادث إلى عوامل مشتركة تشمل هشاشة بعض المباني، خاصة في المناطق الجبلية أو القريبة من الأودية، إلى جانب تشبع التربة بالمياه.

وتواصل السلطات جهودها لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة السكان، في ظل توقعات باستمرار الأحوال الجوية غير المستقرة في المنطقة.