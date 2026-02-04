انهار منزل سكني في مدينة تاونات شمال المغرب، جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الأخيرة، مما أدى إلى انجراف التربة وإضعاف الأساسات، وفقا لشهود عيان.
ولم يسجل الحادث أي خسائر بشرية، حيث تدخلت السلطات المحلية لتطويق المنطقة وإخلاء عدد من المنازل المجاورة بعد ظهور تشققات خطيرة في جدرانها، في إجراء احترازي لتجنب أي مخاطر إضافية.
وتظهر مقاطع فيديو انتشرت بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي لحظات انهيار المنزل المكون من 3 طوابق.
ويأتي هذا الحادث في ظل التساقطات المطرية الشديدة التي تشهدها عدد من مناطق المغرب.
ويعزو المراقبون هذه الحوادث إلى عوامل مشتركة تشمل هشاشة بعض المباني، خاصة في المناطق الجبلية أو القريبة من الأودية، إلى جانب تشبع التربة بالمياه.
وتواصل السلطات جهودها لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة السكان، في ظل توقعات باستمرار الأحوال الجوية غير المستقرة في المنطقة.
وأعلنت وزارة الداخلية المغربية إجلاء أكثر من 100 ألف شخص، من عدة مناطق شمال غرب المغرب تحسبا لفيضانات.
ويشهد المغرب منذ سبتمبر عودة استثنائية للأمطار، بعد 7 أعوام من جفاف حاد، ما أدى إلى رفع مخزون السدود إلى أكثر من 61 بالمئة (ما يفوق 10 مليارات متر مكعب)، وهو مستوى غير مسبوق منذ العام 2019، وفق ما أضافت الوزارة.