وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي "التزام بلاده الراسخ بالحفاظ على السلام في المنطقة"، و"استعداد مصر لدعم أي حل دبلوماسي".

وجاءت تعليقات عبد العاطي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، حسبما أفادت الخارجية الإيرانية، الأربعاء.

وناقش عراقجي وعبد العاطي، آخر التطورات الإقليمية خلال المكالمة الهاتفية.

وأشاد وزير خارجية إيران بالدور البناء والمنسق لدول المنطقة في خفض التوترات والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، بالجهود والمبادرات الدبلوماسية المتميزة التي تبذلها مصر.

كما تم التأكيد خلال هذه المحادثة على أهمية استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بين دول المنطقة.

ومن ⁠المتوقع أن تعقد المحادثات بين ‌الولايات ​المتحدة وإيران في سلطنة عمان، الجمعة، بعد موافقة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على نقلها من تركيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت للصحفيين، الثلاثاء: "تحدثت للتو مع المبعوث الخاص (ستيف) ويتكوف، وهذه المحادثات، حتى الآن، لا تزال مقررة".

وأضافت: "يحرص الرئيس ترامب دائما على إعطاء الأولوية للدبلوماسية، لكن من الواضح أن الأمر يتطلب طرفين. أنت بحاجة إلى شريك راغب لتحقيق الدبلوماسية، وهذا ما يعتزم المبعوث الخاص ويتكوف استكشافه ومناقشته".