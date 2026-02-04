ونقل مراسلنا عن الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، إعلانه: "تم إبلاغنا بإلغاء تنسيق سفر المرضى والجرحى من غزة عبر معبر رفح الأربعاء"، رغم الإعلان عن فتحه في الاتجاهين قبل أيام.

ويأتي المنع الإسرائيلي على خلفية التطورات الميدانية الأخيرة في غزة.

وقتل 9 فلسطينيين من بينهم 4 أطفال، من جراء قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على غزة فجر الأربعاء، بحسب الدفاع المدني في القطاع، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ الضربات بعد إطلاق نار استهدف قواته وأصاب ضابطا إصابة بالغة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل لـ"فرانس برس"، إن "حصيلة الغارات الجوية الإسرائيلية والقصف المدفعي فجر وصباح الأربعاء 9 شهداء على الأقل من بينهم 4 أطفال ومنهم طفل رضيع، وأصيب 31 مواطنا، حيث يواصل الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف النار".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ "ضربات دقيقة" من الجو والبر، ردا على إطلاق نار على قواته أصاب ضابطا بجروح خطيرة شمالي القطاع.

ورغم دخول وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه مصر وقطر مع الولايات المتحدة مرحلته الثانية الشهر الماضي، استمر العنف في القطاع، وتتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بخرق الاتفاق.

وجاءت هذه الموجة الأخيرة من التصعيد الميداني بعد أيام من إعادة إسرائيل فتح معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر بصورة محدودة.