وأوضح النائب العام، في بيان نشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه "إثر تلقي بلاغ عن واقعة وفاة المواطن سيف الإسلام معمر القذافي، أنفذ المحققون قرار النائب العام، الذي خولهم استيفاء المعلومات، والانتقال إلى الأماكن، وإجراء المعاينة، وضبط الأشياء، وندب الخبراء، وسماع الشهود وكل من يمكن الحصول منه على إيضاحات بشأن الواقعة محل البحث الابتدائي".

وأضاف البيان أن "إطار التحقيق انتقل، يوم الثلاثاء 3/2/2026، برفقة أطباء شرعيين وخبراء في مجالات الأسلحة والبصمة والسموم، ومجالات متنوعة من العلوم المرتبطة بالتحقيق، حيث جرى مناظرة جثمان المتوفى".

وتابع أن "المناظرة أسفرت عن إثبات تعرض المجني عليه لأعيرة نارية أصابته في مقتل، ما دفع إطار التحقيق إلى الشروع في البحث عن أدلة الدعوى والتحقيق فيها، وتحديد دائرة المشتبهين بارتكاب الجريمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى العمومية ضدهم".