ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية، أن 5 مواطنين من بينهم طفلة قتلوا وأصيب آخرون، من جراء قصف مدفعية الجيش الإسرائيلي خيام النازحين في حيي الزيتون والتفاح شرق مدينة غزة.

وأضافت المصادر أن 4 فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون، إثر قصف مدفعي استهدف خياما في منطقة قيزان رشوان جنوبي مدينة خانيونس.

وفي آخر تحديث، أشارت مصادر طبية إلى مقتل 18 فلسطينيا، من بينهم 11 في حيي التفاح والزيتون شرقي مدينة غزة.

وتزامنا، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط بجروح خطيرة من جراء إطلاق نار من قبل عناصر فلسطينية مسلحة في شمال قطاع غزة ليل الثلاثاء.

ووفقا للجيش، تعرضت قوات لإطلاق نار من قبل مسلحين متعددين خلال عمليات على الجانب الإسرائيلي من الخط الأصفر، الذي يفصل القطاع بين المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل وحماس.

وأضاف الجيش: "ردا على ذلك، أطلقت الدبابات النار على المسلحين، كما نفذت غارات جوية".

وأشارت "وفا" إلى أنه منذ بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، قتل 529 فلسطينيا وأصيب أكثر من 1460 آخرين.

الوضع في الضفة

وفي وقت سابق، شهدت الضفة الغربية مقتل فلسطيني وإصابة آخرين، الثلاثاء، في عملية نفذها الجيش الإسرائيلي في منطقة أريحا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "قتل فلسطينيا وأصاب آخرين خلال إطلاقه النار عليهم في منطقة أريحا بالضفة الغربية، بعد رشقهم القوات الإسرائيلية بالحجارة".

وأوضح الجيش أنه خلال عملية عسكرية في منطقة أريحا، رصد الجنود عددا من الأشخاص الذين رشقوا القوات بالحجارة.

وأضاف أن الجنود ردوا بإطلاق الرصاص الحي، مما أدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة آخرين.

ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.

من جانبها، نقلت وكالة "وفا" عن وزارة الصحة قولها إن الشاب سعيد نائل سعيد الشيخ (24 عاما) قتل عقب إصابته برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مدينة أريحا.

وأضافت الوزارة أن 3 فلسطينيين آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة.

وكان مراسل "وفا" قد أفاد بإصابة 6 فلسطينيين، بينهم 3 بالرصاص الحي، واثنان نتيجة الاعتداء بالضرب، وسيدة بعد دهسها من قبل سيارة عسكرية خلال اقتحام المدينة.