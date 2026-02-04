وذكرت وسائل إعلام فلسطينية محلية أن ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفلة، قتلوا في قصف استهدف خيام النازحين في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأضافت أن طفلة تبلغ من العمر أربعة أشهر قتلت في قصف مدفعي على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما قتل فلسطينيان جراء قصف مدفعي استهدف خيام النازحين في منطقة قيزان رشوان جنوب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، شهدت الضفة الغربية مقتل فلسطيني وإصابة آخرين، الثلاثاء، في عملية نفذها الجيش الإسرائيلي في منطقة أريحا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "قتل فلسطينيا وأصاب آخرين خلال إطلاقه النار عليهم في منطقة أريحا بالضفة الغربية، بعد رشقهم القوات الإسرائيلية بالحجارة".

وأوضح الجيش أنه خلال عملية عسكرية في منطقة أريحا، رصد الجنود عددا من الأشخاص الذين رشقوا القوات بالحجارة.

وأضاف أن الجنود ردوا بإطلاق النار الحي، ما أدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة آخرين.

ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن وزارة الصحة قولها إن الشاب سعيد نائل سعيد الشيخ (24 عاما) قتل عقب إصابته برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مدينة أريحا.

وأضافت الوزارة أن ثلاثة مواطنين آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة.

وكان مراسل "وفا" قد أفاد بإصابة ستة مواطنين، بينهم ثلاثة بالرصاص الحي، واثنان نتيجة الاعتداء بالضرب، وسيدة بعد دهسها من قبل سيارة عسكرية خلال اقتحام المدينة.