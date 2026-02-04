وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "قتل فلسطينيا وأصاب آخرين خلال إطلاقه النار عليهم في منطقة أريحا بالضفة الغربية، بعد رشقهم القوات الإسرائيلية بالحجارة".

وأوضح الجيش أنه خلال عملية عسكرية في منطقة أريحا، رصد الجنود عددا من الأشخاص الذين رشقوا القوات بالحجارة.

وأضاف أن الجنود ردوا بإطلاق النار الحي، وتم القضاء على شخص واحد وإصابة الآخرين.

ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن وزارة الصحة قولها إن الشاب سعيد نائل سعيد الشيخ (24 عاما) قتل عقب إصابته برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مدينة أريحا.

وأضافت الوزارة أن ثلاثة مواطنين آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة.

وكان مراسل "وفا" قد أفاد بإصابة ستة مواطنين، بينهم ثلاثة بالرصاص الحي، واثنان نتيجة الاعتداء بالضرب، وسيدة بعد دهسها من قبل سيارة عسكرية خلال اقتحام المدينة.

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.