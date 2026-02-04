وقالت الوريكات، الثلاثاء، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن مشاركة اليونيسيف في القمة تأتي في إطار التزامها بالعمل مع الحكومات والشركاء الدوليين لإيجاد حلول مستدامة تضع الأطفال في صميم السياسات والقرارات العالمية، مشيرة إلى أن القمة تتيح فرصة حقيقية للانتقال من الحوار إلى العمل، ومن الالتزامات إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.

وأوضحت أن دولة الإمارات تعد شريكا استراتيجيا ومحوريا لليونيسيف، لافتة إلى أن التعاون المشترك شهد خلال السنوات الأخيرة تطورا نوعيا، سواء على مستوى حجم الدعم أو طبيعة الشراكات، حيث لم يقتصر هذا التعاون على التمويل فقط، بل امتد ليشمل دعم الجهود الدبلوماسية الدولية، وتعزيز العمل متعدد الأطراف، وإقرار الهدن الإنسانية في مناطق النزاع.

وأضافت أن دولة الإمارات لعبت دورا مهما خلال الفترة الماضية في دعم الاستجابة الإنسانية لعدد من الأزمات الكبرى، من بينها غزة وهايتي وبنغلاديش، إلى جانب الاستجابة للكوارث الإنسانية والطبيعية في مناطق مختلفة من العالم، مؤكدة أن هذا الدعم كان شاملا، وجمع بين التمويل والدعم السياسي والمساهمة في فتح المسارات الإنسانية، فضلا عن دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وأشارت الوريكات إلى أن مشاركة اليونيسيف في القمة تركز هذا العام على عدد من القضايا الحيوية، وفي مقدمتها المجاعة وسوء التغذية، في ظل الارتفاع المقلق في أعداد الأطفال الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في الدول المتأثرة بالنزاعات، مؤكدة أن التغذية تمثل أولوية قصوى لليونيسف لما لها من تأثير مباشر على بقاء الأطفال ونموهم ومستقبلهم.

كما لفتت إلى مشاركة اليونيسيف في جلسات بالقمة تناولت قضايا التعليم، واستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم أنظمة التعليم، إلى جانب التغير المناخي وتأثيره المتزايد على حياة الأطفال والأسر، مشددة على أهمية إيجاد حلول سياسية وتمويلية مبتكرة ومستدامة تستجيب لهذه التحديات.

وأكدت أن الاستثمار في الأطفال يمثل الاستثمار الأكثر استدامة في مستقبل المجتمعات، معربة عن تقدير اليونيسف للدور الريادي الذي تقوم به دولة الإمارات في دعم قضايا الأطفال والعمل الإنساني والتنموي على المستويين الإقليمي والعالمي.