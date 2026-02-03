وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فقد أكد نتنياهو ضرورة استكمال أهداف الحرب بالكامل قبل الشروع في أي عملية لإعادة إعمار القطاع، معتبرا أن أي مسار لإعادة البناء يجب أن يكون مشروطا بالترتيبات الأمنية التي تضمن، وفق تعبيره، عدم عودة التهديدات من غزة.

كما أوضح نتنياهو أن السلطة الفلسطينية لن تكون جزءا من إدارة قطاع غزة بأي شكل من الأشكال في المرحلة المقبلة.

كما أبلغ نتنياهو السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هوكابي، بما وصفه بـ"انتهاكات خطيرة" تم اكتشافها في قطاع غزة، مشيرا إلى استخدام أكياس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لإخفاء وسائل قتالية.

وقبيل توجه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف للاجتماع مع ممثلين عن إيران، شدد نتنياهو على موقفه من طهران، معتبرا أنها أثبتت مرارا وتكرارا أنها "لا يمكن الوثوق بتعهداتها أو وعودها".