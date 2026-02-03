وذكر المصدر أن سيف الإسلام القذافي قتل في هجوم بجنوب مدينة الزنتان غربي ليبيا.

وقالت مصادر ليبية إن "الهجوم نفذه 4 مسلحين مجهولين داخل حديقة منزله بمنطقة الحمادة، بعدما عطّلوا كاميرات المراقبة، ثم أطلقوا النار عليه مباشرة وفروا سريعا".

وأكد عبدالله عثمان، ممثله السياسي ورئيس الفريق السياسي، نبأ الوفاة عبر منشور رسمي.

وأشارت وسائل إعلام ليبية إلى أن النائب العام الليبي فتح تحقيقا في مقتل سيف الإسلام القذافي.

في المقابل، نفى اللواء 444 قتال في ليبيا علاقته بمقتل سيف الإسلام القذافي.

هذا وقال الأكاديمي والباحث السياسي أحمد العبود، لـ"سكاي نيوز عربية": "منطقة الحمّادة منطقة مكشوفة، ونشطت فيها في وقت سابق عدة منظمات إرهابية مثل داعش والقاعدة".

وأضاف: "ما بعد 2011، علينا أن ندرك أن سيف الإسلام القذافي لديه معوقات قانونية حقيقية كانت تحول دون ترشحه للانتخابات.. سيف الإسلام القذافي هو شخصية مطلوبة لدى المحكمة الجنائية الدولية".

وتابع: "سيف الإسلام القذافي لديه جمهور وشريحة كبيرة من أنصار النظام السابق.. لكن التجربة العملية تقول إن الرجل لم يحصد نجاحا في الانتخابات البلدية".

وأوضح العبود: "لا أستبعد أي سيناريو بشأن مقتل سيف الإسلام القذافي".