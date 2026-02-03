وذكرت لانا زكي نسيبة، في فعالية "صندوق السودان الإنساني": "أكثر من 30 مليون سوداني أي ما يعادل نصف السكان يحتاجون إلى الدعم الإنساني بشكل عاجل".

وأضافت: "وللمساهمة في تلبية هذه الحاجة، إلى جانب التعهد السخي الذي قدمته الولايات المتحدة، نعلن أن دولة الإمارات تتعهد بتقديم 500 مليون دولار للتعامل مع هذه الأزمة".

وتابعت: "هذه المساهمة تعكس التزامنا القوي بضمان وصول المدنيين المتأثرين بالحرب الأهلية إلى الغذاء، والرعاية الطبية، والماء النقي، والمأوى وجميع الضروريات المنقذة للحياة".

من جهته، شدد مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، على أن مجلس السلام برئاسة دونالد ترامب يضع تسوية الصراع في السودان أولوية عبر دعم جهود الرباعية وإحياء المسار السياسي.

وأكد أن واشنطن تدفع نحو هدنة إنسانية وشيكة إلى جانب مبادرة لنزع السلاح في مناطق محددة تمهيدا لعودة النازحين.

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تتعهد بمساهمة بقيمة 200 مليون دولار لصندوق السودان الإنساني".

وأبرز: "نتوقع أن تصل قيمة المساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة للسودان إلى مليار ونصف المليار دولار".