وقال عضو هيئة الدفاع سمير ديلو لوكالة فرانس برس إن الاستئناف "حكم بعشرين سنة سجنا في حق راشد الغنوشي بتهم منها التآمر على أمن الدولة الداخلي".

ويلاحق القضاء الغنوشي (84 عاما) المسجون منذ سنة 2023، في العديد من القضايا الأخرى، وأصدر بحقه أحكاما بالسجن لسنوات طويلة.

وصدر في يوليو الحكم الابتدائي بالسجن لفترات تراوح بين 12 و35 عاما بحقّ عدد من الشخصيات السياسية المعارضة من بينهم الغنوشي.

وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت على الغنوشي في هذه القضية التي أُطلق عليها اسم "ملف التآمر على أمن الدولة 2"، بالسجن 14 عاما.

إلى ذلك، قضت محكمة الاستئناف بالسجن 20 عاما في حق الضابط المتقاعد كمال البدوي، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ووُجّهت في إطار هذه القضية اتّهامات إلى حوالي عشرين شخصا.

وأكدت هيئة الدفاع عن الغنوشي في بيان "رفض تعقيب (نقض) الحكم لقناعته الراسخة بانعدام ضمانات المحاكمة العادلة وأن القضايا المحال من أجلها قضايا سياسية مفبركة".