وبحث حمدوك مع المسؤولين البريطاني والنرويجي الجهود المبذولة لوقف الحرب في السودان، مؤكدا أهمية تنفيذ هدنة إنسانية عاجلة تتيح إيصال المساعدات إلى المتضررين في مختلف مناطق البلاد، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار القتال.

وتأتي زيارة حمدوك إلى لندن ضمن جولة أوروبية يجريها وفد من تحالف (صمود)، شملت كلا من فرنسا وهولندا وألمانيا وبريطانيا، والتي تختتم الثلاثاء.

وتهدف الجولة إلى حشد دعم دولي لمقترح "الرباعية" بوصفه المسار الأكثر جدية لفرض تسوية سلمية شاملة تنهي الحرب وتقود إلى حكم مدني كامل في السودان، إلى جانب تكثيف الضغوط الدولية لوقف القتال وفرض هدنة إنسانية عاجلة.

وأشار تحالف (صمود) إلى أن هذه المطالب تحظى بتأييد دولي واسع، وبإجماع واضح من دول الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر.