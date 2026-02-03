وأضاف أبو الغيط في جلسة حوارية على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي: "هناك تطورات وتغيرات جوهرية في العالم وهناك قوى عظمى لم تعد وحيدة، فنحن نشهد وجودا قويا للصين وروسيا، الولايات المتحدة تحت إدارة دونالد ترامب لها إطارات للعمل غريبة عما اتفق عليه من أداء".

وأكمل: "لو اجتمعت مع القادة العرب في اجتماع مغلق لتقديم نصيحة بشأن الأيام المتبقية من قيادة ترامب، سأنصح بالعمل والتفاعل بما يحافظ على السيادة والكرامة، بمعنى أن نتفاعل بما نستطيع أن نتفاعل به ونؤجل ونناور فيما لا نستطيع قبوله".

وتابع: "الجامعة العربية تتناول المشكلات من خلال الاجتماعات الدورية والقمم، ويصدر بها قرارات دائمة متفق عليها، ولكن المشكلة الحقيقية هي إرادات الدول المشتبكة في النزاعات، دائما الجامعة مقيدة الحركة في هذا الاتجاه، بمعنى أن أي حكم موجود في دولة تتعرض لأزمة يرفض التدخل المباشر للوساطة ولديه رؤيته، وبالتالي دائما من المفضل في الظرف الحالي أن نترك القيادة للأمم المتحدة والعرب يخدمونها في هذا السياق".

وأكد: "فيما يتعلق بغزة الجامعة العربية كان لها اجتهاد قوي جدا، مارست دورها بالكامل فيما يتعلق بتحركات الدول العربية وقراراتها".