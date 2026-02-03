وأضاف بومبيو خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي: "نأمل أن يتمكن الرئيس السوري من القضاء على التطرف، وأن يسمح للشعب السوري في أن يعيش حياته بحالة من التناغم".

وفيما يخص التوترات مع إيران، قال بومبيو: "أعتقد أنه من الصعب التوصل إلى صفقة مع إيران، خدعونا مرارا وتملصوا من كل الاتفاقات، ربما قد يتم التوصل إلى مجموعة من التفاهمات، لكن الوصول إلى حل طويل الأمد يضمن الاستقرار في المنطقة، أعتقد أن ذلك غير ممكن".

وتابع: "نعرف أن الرئيس دونالد ترامب يستخدم التحشيد العسكري لتحقيق مآرب أخرى، إيران يجب أن تكون حكيمة خدمة للمنطقة ولشعبها معا".

وبخصوص العلاقات مع أوروبا، قال بومبيو: "التقدم الاقتصادي سبيل تحقيق السلام، ترامب يحاول تحفيز القادة الأوروبيين كي يقودا أنظمة قائمة على الرفاه الاجتماعي، دولا تتخلى عن الاعتماد على الولايات المتحدة لمواجهة التحديات، وهذا لا يعني انقطاع العلاقات مع أوروبا أو أن التحالف الأطلسي قد انهار".