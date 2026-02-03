وقال قرقاش خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي: " الإمارات ستبقى قوة أساسية في المنطقة، وسنسعى إلى انتهاج سياسات طموحة مع التركيز على جانب التنويع، نواصل مناصرة قضية السلام في المنطقة من خلال الاتفاقات الإبراهيمية، ونريد مواصلة التصدي لظواهر التطرف كجماعة الإخوان أو غيرها".

وتابع: "يجب أن نفصل بين الضجيج والواقع، السردية الحاصلة ضد الإمارات هي مزيج من أعذار مختلفة بشأن حقيقة دورنا الإقليمي وربما انتقاصا من تقدمنا الاقتصادي".

وأكمل: "إذا ما ارتقينا إلى درجة أعلى من مواقع التواصل الاجتماعي، تنتفي هذه السردية التي يعتمد الكثير منها على أنظمة آلية، على سبيل المثال كنا نشهد 43 ألف تغريدة في اليوم بشأن وضعنا في السودان، ثم طرأ الوضع في اليمن فأخفضت تلك الأنظمة الآلية عدد المنشورات إلى 3 آلاف".

وقال قرقاش: "بلد يتمتع ببرنامج طموح كهذا من الطبيعي أن يتلقى النقد من بعض الأطراف، فإما أن يتنازل أو يتصدى لهذه الموجة وهذا ما نحن عازمون عليه".

وأكد: "في منطقتنا مدعوون لإيجاد حل للمسألة الفلسطينية، وهذا ما يجب تحقيقه عبر المسارات السياسية وليس عبر المواجهة، الإمارات هي الجهة المانحة الأساسية للمساعدات الإنسانية في غزة، وفرنا نحو 45 بالمئة من مجمل المساعدات وهذا أمر سنواضب عليه".

وتابع: "يجب التعاون مع الفلسطينيين والإسرائيليين والمصريين والأردنيين وبالطبع القيادة الأميركية في هذا الملف أساسية كي نتمكن من الانتقال للمرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب أملا في أن نسعى لمشهدية أفضل".