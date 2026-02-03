وأكد المصدر أنه لم يُستدل على وجود شخص بذات المسمى ضمن الجالية السودانية المتواجدة بالبلاد، وأن الشخص الظاهر بمقطع الفيديو تم ضبطه بتاريخ أول الشهر الجاري بمحافظة الإسكندرية لدخوله البلاد بطريقة غير شرعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار ما دأبت عليه التنظيم الإرهابي من نشر الأكاذيب والشائعات لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها وهو ما يدركه الرأي العام.