ورحب الشيخ عبدالله بن زايد ببدر عبد العاطي، وبحثا خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، ومختلف مسارات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها، خصوصا في المجالات التي تخدم الأهداف التنموية في البلدين.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، عمق العلاقات الأخوية مع جمهورية مصر العربية، والحرص على تنمية وتطوير آفاق التعاون المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين، ويعود بالخير والرخاء على شعبيهما.

كما استعرض الجانبان التطورات في قطاع غزة، وأهمية دعم أهداف "مجلس السلام"، وتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكافة مراحلها.

وتطرقا، خلال اللقاء، إلى أهمية دعم اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع دون عوائق وبالوتيرة الكافية، بما يلبي الاحتياجات العاجلة للسكان.