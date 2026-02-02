وقال مسؤول لوكالة "فرانس برس" إن "الدفعة الأولى من المصابين الفلسطينيين والمرضى بدأت في الوصول إلى المعبر داخل سيارات إسعاف مصرية، مع عدد من المرافقين".

وأضاف: "وصلت حتى الآن ثلاث سيارات إسعاف تحمل عددا من المرضى والمصابين، وتم فحصهم فور وصولهم... لتحديد المستشفى الذي سينقلون إليه".

وفي الجانب المصري من معبر رفح، جهزت أربعة مستشفيات بشمال سيناء كمستوى أول، إلى جانب مستشفيات مدن القناة والقاهرة للحالات المعقدة.

وذكرت قناة "القاهرة" الإخبارية أن أول دفعة تضم نحو 50 مريضا وجريحا ومرافقا مرت وسط تسهيلات مصرية كاملة، وانتشار الفرق الطبية ولجان وزارية لفحص الحالات القادمة.

ويعد فتح المعبر، الإثنين، خطوة رئيسية في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وسيسمح لعدد من الفلسطينيين بالعبور في أي من الاتجاهين يوميا، ولن يتم السماح بعبور أي سلع.

ويأمل نحو 20 ألف طفل وبالغ فلسطيني ممن يحتاجون إلى الرعاية الطبية في مغادرة القطاع المدمر عبر المعبر، بحسب ما قاله مسؤولون في قطاع الصحة بغزة.

ومعبر رفح مع مصر هو المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة من دون المرور عبر إسرائيل، لكنه ظل مغلقا منذ سيطرة القوات الإسرائيلية عليه في مايو 2024، علما أن إسرائيل أعادت فتحه جزئيا لفترة وجيزة مطلع عام 2025.