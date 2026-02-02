وتنطلق القمة العالمية للحكومات 2026، غداً تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، وتستمر على مدى ثلاثة أيام، وتشهد أكبر مشاركة قيادية في تاريخها.

كما تفقد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عددا من منصات الهيئات الحكومية في القمة، واطلع على ما تعرضه من حلول مبتكرة تهدف إلى تعزيز كفاءة ونمو مختلف القطاعات التنموية الحيوية، وتحقيق استدامة التنمية والازدهار.

ورافق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الجولة، الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومحمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن القمة العالمية للحكومات أصبحت الملتقى الأكبر والأهم عالمياً لابتكار الحلول والسياسات الاستباقية، وصياغة التوجهات المستقبلية وتمكين الحكومات من التعامل بكفاءة ومرونة مع المتغيرات المتسارعة وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والازدهار.

وقال: "الابتكار في العمل الحكومي هو الرهان الرابح لمواكبة طموحات الشعوب؛ ودولة الإمارات نجحت في ترسيخ نموذج حكومي مرن يعتمد الحلول النوعية لمواجهة مختلف التحديات العالمية، ويضع التفكير الإبداعي في قلب كل إستراتيجية وطنية لضمان استدامة التنمية وتفوق القطاعات الحيوية".

ويشارك في القمة العالمية للحكومات 2026 أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وأكثر من 500 وزير، وأكثر من 150 حكومة، كما تجمع أكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، وأكثر من 700 رئيس تنفيذي لكبرى المؤسسات والشركات العالمية وبحضور أكثر من 6250 مشارك.

وشهدت أعمال اليوم التمهيدي انعقاد منتدى المالية العامة للدول العربية، والاجتماع العربي للقيادات الشابة، ومنتدى القيادات العربية الشابة، والمنتدى الاقتصادي الكويتي الإماراتي، ومنتدى الاستثمار في أميركا اللاتينية والكاريبي، بالإضافة إلى العديد من الاجتماعات الوزارية وحوارات الطاولة المستديرة، والتي تشمل الاجتماع الوزاري لوزراء الشباب العرب، والاجتماع الوزاري لوزارات العمل لدول مجلس التعاون الخليجي، وحوار التسريع الخماسي للتحول في الذكاء الاصطناعي، وحوار الرؤساء التنفيذيين، وحوار مجلس الذكاء الاصطناعي بتنظيم المعهد الهندي للتكنولوجيا، وانعقاد مجلس عصر جديد للثروة العائلية، ومجلس القطاعات الرائدة التي تقود نمو دول الجنوب العالمي ضمن منتدى الاستثمار في أمريكا اللاتينية والكاريبي، وذلك بمشاركة واسعة من قادة دول وكبار المسؤولين الحكوميين العالميين ورؤساء المنظمات الدولية والخبراء ومستشرفي المستقبل وقادة الفكر ومسؤولي كبرى الشركات العالمية.