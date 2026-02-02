كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والمستجدات في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وفي هذا السياق، أكد رئيس دولة الإمارات وملك الأردن أهمية المضي قدماً في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق في قطاع غزة، وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية الكافية دون عوائق إلى القطاع لتخفيف معاناة سكانه، إضافة إلى العمل من أجل إيجاد مسار للسلام العادل والشامل في المنطقة يقوم على أساس "حل الدولتين" بما يضمن السلام والاستقرار الإقليميين.

وشدد الجانبان على أهمية العمل من أجل تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة وتسوية النزاعات فيها من خلال الحوار والآساليب الدبلوماسية لمصلحة جميع شعوبها.