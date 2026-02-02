وأدى الاتفاق المعلن، ‍الجمعة، إلى تجنب تفاقم الصراع بين حكومة دمشق وقوات ‍سوريا ⁠الديمقراطية التي يقودها الأكراد والتي ‍خسرت مساحات شاسعة من شرق سوريا وشمالها لصالح القوات ‌الحكومية في ‍يناير الماضي.

وفي هذا السياق، قالت عضو هيئة الرئاسة المشتركة في حزب الاتحاد الديمقراطي فوزة يوسف في حديث مع "سكاي نيوز عربية":

دخول القوات الحكومية للحسكة هو خطوة أولى لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين.

حسب متابعتنا، كان هناك تعاون من قبل الطرفين لتنفيذ هذه الخطوة، جاءت قوات الأمن العام التابعة للحكومة السورية، وهذه العملية تتم من دون أي سلبيات حتى اللحظة.