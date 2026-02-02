وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان: "نفذنا هجوما قبل قليل على عدد من مستودعات أسلحة حزب الله في جنوب لبنان بهدف منع الحزب من إعادة بناء هذه المستودعات".

وأضاف: "يقع أحد المواقع التي استُهدفت في قلب منطقة سكنية ويُعدّ هذا مثالًا آخر على استغلال حزب الله السافر للمواطنين اللبنانيين كدروع بشرية وعلى قيامه بأنشطة إرهابية انطلاقًا من مواقع مدنية".

وأوضح: "قبل الهجوم، اتُخذت إجراءات عديدة للحدّ من احتمالية إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك توجيه إنذارات مسبقة لسكان المنطقة".

وأكد الجيش الإسرائيلي أن نشاط حزب الله في هذه المواقع يُمثّل "انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وتهديدًا لدولة إسرائيل".

هذا وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية: "شن الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة الثالثة إلا عشر دقائق من بعد ظهر اليوم غارة جوية مستهدفا المبنى المهدد في بلدة كفرتبنيت بصاروخين بعد أربعين دقيقة من توجيه الإنذار".