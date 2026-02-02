وجدّدت دولة الإمارات التأكيد على أن حوكمة غزة وإدارتها هي مسؤولية الشعب الفلسطيني، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

وشدّدت ريم بنت إبراهيم الهاشمي على التزام دولة الإمارات الثابت بمواصلة توسيع نطاق جهودها الإنسانية لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة، والعمل على دفع عملية السلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بما في ذلك من خلال دورها كعضو مؤسس في مجلس السلام، وعضويتها في المجلس التنفيذي لغزة.