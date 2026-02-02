وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن أميش شغل منصب رئيس شعبة في وحدة الهندسة التابعة لحزب الله.

وأضاف الجيش أن أميش كان متورطا في محاولات إعادة تأهيل البنية التحتية لحزب الله في منطقة الدوير، كما عمل على دفع وتنفيذ هجمات ضد إسرائيل.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في وقت سابق من الأحد، أن غارة إسرائيلية على بلدة عبا بقضاء النبطية، أدت إلى مقتل شخص وإصابة ستة آخرين.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، فجر الجمعة، بتوغل آليات إسرائيلية من موقع صلحا نحو يارون جنوبي لبنان.

وقالت الوكالة إن القوات الإسرائيلية التي توغلت نحو يارون جنوبي لبنان، عملت على تفخيخ منزل في المنطقة.

وتعهد لبنان بجعل جميع الأسلحة في البلاد تحت سيطرة الدولة، تنفيذا للاتفاق المبرم ‌في 2024 الذي أنهى حربا مدمرة بين "حزب الله" وإسرائيل.

ويصرّ "حزب الله" على ⁠أن هذا الاتفاق ينطبق فقط على المنطقة الواقعة في أقصى جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل، ‌ويرفض التخلي عن ترسانته في أماكن أخرى.