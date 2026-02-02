وأفادت القناة بأن إسرائيل "وضعت 3 شروط من أجل اتفاق جيد مع إيران: لا أسلحة نووية، لا صواريخ، ولا دعم لوكلاء إيران في الشرق الأوسط".

وأضافت القناة أن إسرائيل "وجهت رسالة أخرى إلى الولايات المتحدة مفادها أنه إذا كان الهدف من أي ضربة على إيران الإطاحة بالنظام الإيراني، فسيلزم الأمر قوة عسكرية أكبر بكثير مما تم تجميعه بالفعل".

وفي سياق متصل، أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي بأن زامير، حذر خلال اجتماعاته مع مسؤولين أميركيين، من "عواقب" المفاوضات مع طهران بوساطة تركية.

وذكر التقرير أن زامير عقد سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى في واشنطن، تبادل خلالها معلومات استخباراتية "حساسة" مع الجانب الأميركي تتعلق بالملف الإيراني.

وبدورها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر مطلعة أن زيارة زامير، شملت مناقشات مكثفة حول إمكانية توجيه ضربة عسكرية لإيران.

وتأتي هذه اللقاءات في أعقاب تهديدات أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب باللجوء إلى الخيار العسكري ضد طهران، ردا على ما وصفه بقمع النظام الإيراني للمتظاهرين.

وفي المقابل، صعّدت طهران من لهجتها التحذيرية، حيث أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن أي هجوم أميركي سيشعل صراعا في المنطقة.

وقال خامنئي: "يجب على الأميركيين أن يعلموا أنهم إذا بدأوا حربا ضدنا، فإنها ستكون هذه المرة حربا إقليمية".

وأضاف أن إيران لا تسعى للحرب، لكنها "ستضرب بقوة" أي جهة تهاجمها، مشددا على أن الحشود العسكرية الأميركية في المنطقة وفلسفة "كل الخيارات على الطاولة" لم تعد ترهب الشعب الإيراني.