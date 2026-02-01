ولم تعلن القيادة المركزية وجهة المدمرة بعد مغادرتها الميناء الإسرائيلي.

وأكدت القيادة المركزية الأميركية أن هذه الزيارة تعكس قوة الشراكة البحرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتزامهما المشترك بتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في كل من البحر الأبيض المتوسط وخليج العقبة والبحر الأحمر.

وقال قائد المدمرة، الكوماندير إزرا تي. هاتش، إن زيارة السفينة إلى إيلات تؤكد عمق الشراكة طويلة الأمد مع إسرائيل، مشيراً إلى أن مثل هذه الزيارات تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتوفر فرصاً مهمة لطاقم السفينة للتفاعل مع المجتمع المحلي.

وخلال الزيارة، نظّم طاقم المدمرة الأميركية ديلبرت دي بلاك جولة تعريفية على متن السفينة لكبار المسؤولين من السفارة الأميركية في القدس وسلاح البحرية الإسرائيلي، كما عقدت قيادة السفينة لقاء رسمياً مع قائد قاعدة إيلات البحرية.

يذكر أن المدمرة الأميركية ديلبرت دي بلاك دخلت الخدمة في 26 سبتمبر 2020.

وتتمتع المدمرة بقدرات متعددة المهام تشمل الحرب الجوية، ومكافحة الغواصات، والإسناد الناري البحري، وحرب السطح، في إطار التزام البحرية الأميركية بتعزيز الأمن البحري الإقليمي، وضمان حرية الملاحة، ودعم الشركاء، والحفاظ على الوجود المتقدم.