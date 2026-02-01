وذكرت الهيئة أن الاختبار شمل فحصا دقيقا لأنظمة المعبر وسلامة بنيته التحتية، بالإضافة إلى إجراء محاكاة لعمليات عبور الحافلات وسيارات الإسعاف.

وتابعت أن اليوم شهد عقد جلسة إحاطة موسعة ضمت كافة الأطراف المعنية، شملت ممثلين عن الجهة الفلسطينية المشغلة للمعبر ووفدا من الاتحاد الأوروبي، للوقوف على الترتيبات الفنية والإدارية اللازمة.

وكانت إسرائيل أعلنت أنها ستعيد فتح المعبر الحدودي بين قطاع غزة ومصر أمام حركة الأفراد، ولكن بصورة محدودة وتحت رقابة أمنية.

وتأتي الخطوة بعد أشهر من سريان وقف إطلاق النار، ومطالبة المنظمات الإنسانية بفتحه من دون عوائق لإيصال المساعدات إلى القطاع المدمر والمحاصر.

كما تأتي مع تواصل الخروق لوقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر في القطاع، وآخرها غارات إسرائيلية السبت أسفرت عن مقتل 32 شخصا من بينهم نساء وأطفال، وفق الدفاع المدني في غزة.

ومعبر رفح مع مصر هو المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة من دون المرور عبر إسرائيل، لكنه ظل مغلقا منذ سيطرة القوات الإسرائيلية عليه في مايو 2024، علما أن إسرائيل أعادت فتحه جزئيا لفترة وجيزة مطلع عام 2025.

وبعد سريان الهدنة، اشترطت إسرائيل لإعادة فتح المعبر استعادة كل الرهائن في غزة، وهو ما تم مطلع الأسبوع مع إعادة جثة آخر رهينة.

وأعلنت واشنطن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق الذي توسطت فيه مع مصر وقطر.