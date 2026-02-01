والدول الـ8 هي مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر وتركيا وإندونيسيا وباكستان.

وأكد وزراء خارجية الدول في بيان مشترك، أن "هذه الانتهاكات تمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تأجيج التوترات وتقويض الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة وترسيخ الاستقرار، في وقت تتكثف فيه المساعي الإقليمية والدولية للمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803".

وشدد الوزراء على أن "تكرار هذه الانتهاكات يشكل تهديدا مباشرا للمسار السياسي، ويعرقل الجهود الجارية لتهيئة الظروف الملائمة للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارا في غزة على المستويين الأمني والإنساني"، مؤكدين "ضرورة الالتزام الكامل بما يكفل نجاح المرحلة الثانية من خطة السلام".

كما دعوا جميع الأطراف إلى الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة خلال هذه المرحلة الدقيقة، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس للحفاظ على وقف إطلاق النار وضمان استدامته، والامتناع عن أي ممارسات من شأنها تقويض الجهود الراهنة، بما يهيئ الظروف المواتية للانتقال إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وجدد الوزراء تأكيدهم على "أهمية التوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم، يستند إلى حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية".

والسبت أسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل 32 شخصا على الأقل، من بينهم نساء وأطفال، بحسب الدفاع المدني في غزة.

ورغم دخول وقف إطلاق النار الذي أبرم بضغط من الولايات المتحدة مرحلته الثانية مطلع يناير، تواصل العنف في القطاع، وسط تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحركة حماس بخرق الهدنة السارية منذ 10 أكتوبر 2025.

ورغم سقوط قتلى بشكل شبه يومي في غزة في ضربات إسرائيلية منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، فإن حصيلة السبت تسجل ارتفاعا كبيرا مقارنة بأيام أخرى.